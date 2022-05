Stand: 07.05.2022 11:55 Uhr Bewaffnete Räuber überfallen Gartencenter in Alfeld

Zwei maskierte Männer haben am frühen Freitagabend ein Gartencenter in Alfeld überfallen. Mit Schusswaffe und Baseballschläger in der Hand forderten sie den Angaben der Polizei zufolge die Herausgabe von Wertgegenständen. Einer der Täter schlug demnach einem Mitarbeiter mit dem Baseballschläger gegen den Kopf, sodass dieser später im Krankenhaus behandelt werden musste. Weil es ihnen nicht gelang, weiter in den Kassenraum vorzudringen, erbeuteten die Täter lediglich das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin und flüchteten zu Fuß in Richtung Dohnser Schule. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und einem Hubschrauber fahndete die Polizei nach den Männern - allerdings erfolglos. Die Beamten suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05181) 911 61 15 entgegengenommen.

07.05.2022 | 12:00 Uhr