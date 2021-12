Stand: 16.12.2021 14:54 Uhr Betrunkener von Fernzug erfasst - und nur leicht verletzt

In Lehrte (Region Hannover) ist ein junger Mann nur knapp einem schweren Zug-Unfall entkommen. Nach Angaben der Bundespolizei überquerte der 22-Jährige am Donnerstagmorgen die Bahngleise, um schneller zum Bahnhof zu kommen. Dabei habe er offenbar einen herannahenden Fernzug übersehen. Der Lokführer gab ein Warnsignal ab und leitete eine Schnellbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Bahnstrecke wurde sofort gesperrt. Vor Ort fanden Beamte der Bundespolizei den 22-Jährigen mit nur leichten Verletzungen vor. Den Angaben zufolge hatte der Zug ihn lediglich am Rucksack getroffen, woraufhin er zu Boden gestürzt war und sich leicht an der Hand verletzte. Laut Bundespolizei hatte er "unheimliches Glück im Unglück". Die Beamten stellten fest, dass der Mann betrunken war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2021 | 13:30 Uhr