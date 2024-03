Stand: 10.03.2024 12:42 Uhr Betrunkener fährt mit Aufsitzrasenmäher pöbelnd durch Steinhude

Sturzbetrunken ist ein 44-jähriger Mann am Wochenende mit einem Aufsitzrasenmäher durch Steinhude (Region Hannover) gefahren. Zeugen sprachen den Mann nach Angaben der Polizei an, woraufhin dieser ausgerastet sei. Er habe die Zeugen bedroht, beleidigt und auch versucht, sie zu schlagen. Danach fuhr er weiter, um wenig später zurückzukehren und sein Gefährt "seelenruhig einzuparken", wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegenüber den herbeigerufenen Beamten leistete der Mann Widerstand. Gefesselt brachten sie ihn zur Wache, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,95 Promille ergab. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Bedrohung, Beleidigung und Widerstands ermittelt. Hinzu kommen Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

