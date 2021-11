Stand: 27.11.2021 17:44 Uhr Betrunkener Autofahrer hat Kokain und Blanko-Impfpass dabei

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagmorgen ohne Licht am Wagen in Hildesheim vor der Polizei geflohen. Er fuhr mit hohem Tempo über die B6 nach Hasede. Als die Beamten den 34-Jährigen stellten, fanden sie bei ihm Kokain. Außerdem hatte er zwei Impfpässe bei sich. Nach Angaben der Polizei stand in einem davon der Name des Mannes, in dem anderen Impfpass war kein Name eingetragen. Dafür klebten darin Chargenaufkleber eines Corona-Impfstoffs. Ein Richter genehmigte daraufhin, dass die Wohnung des Mannes durchsucht wird.

