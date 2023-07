Stand: 31.07.2023 08:44 Uhr Betrunkener Autofahrer fährt durch Fußgängerzone in Celle

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der mit seinem Wagen durch die Celler Fußgängerzone gefahren ist. Nach Angaben eines Sprechers fiel er den Beamten während einer Streife auf. Neben der verbotenen Route sei auch seine Alkoholfahne sehr auffällig gewesen. Der Mann sei so betrunken gewesen, dass ein Atem-Alkoholtest nicht möglich war. Ihm sei deshalb eine Blutprobe entnommen worden. Das Ergebnis stehe noch aus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Freitag ereignet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.07.2023 | 08:30 Uhr