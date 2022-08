Stand: 12.08.2022 12:03 Uhr Betrunkene Frau prescht mit Pkw durch Zaun und flüchtet

Eine 41-Jährige ist am späten Donnerstagabend mit ihrem Auto in einen Grundstückszaun in Stolzenau (Landkreis Nienburg) gefahren und danach geflüchtet. Das berichtet die Polizei. Die Beamten entdeckten den stark beschädigten Pkw allerdings wenige Straßen weiter. Dabei erschien die Fahrerin alkoholisiert - ein Test ergab 2,31 Promille. Der Frau wurde daraufhin Blut abgenommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Außerdem erwartet sie eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.08.2022 | 13:30 Uhr