Stand: 12.06.2023 07:23 Uhr Betrunken und mit Tempo 100: 22-Jähriger flüchtet vor Polizei

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 22-Jähriger in der Nacht zu Montag alkoholisiert und mit über 100 Kilometer pro Stunde durch Nienburg gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Polizisten gegen Mitternacht einen dunklen Skoda bemerkt, der in hohem Tempo durch einen Kreisel fuhr. Als die Beamten den Autofahrer zum Anhalten aufforderten, soll dieser noch einmal deutlich beschleunigt haben und entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße gefahren sein. Dort stieß er mit einem geparkten Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde dieser Pkw gegen ein zweites, geparktes Auto geschleudert. Der Skoda des 22-Jährigen kam in einer Hecke zum Stehen. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Laut Polizei war er deutlich alkoholisiert. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Auch wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens wird ermittelt. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich.

