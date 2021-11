Betrugsprozess: Anklage fordert Bewährungsstrafe für Pastor Stand: 30.11.2021 11:35 Uhr In Hildesheim steht ein suspendierter Pastor vor Gericht. Er soll das Kirchenamt Hildesheim um mehr als 52.000 Euro betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf eine Bewährungsstrafe.

Es sei zu berücksichtigen, dass der Pastor im Falle einer Freiheitsstrafe seine Pensionsansprüche und sein Amt verliere. Für das Strafmaß sollen demnach 44 statt der ursprünglich angeklagten 163 Fälle bedacht werden. Die Anklage hält zwei Jahre auf Bewährung für angemessen. Diese könne auf drei Jahre ausgesetzt werden, wie ein Sprecher mitteilte. Die Verteidigung hatte ein Strafmaß "am unteren Ende des Strafrahmens" gefordert. Das Urteil fällt morgen.

Fingierte Quittungen, falsche Rechnungen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 62 Jahre alten Mann gewerbsmäßigen Betrug und Urkundenfälschung vor. Der Pastor habe sich in seiner Zeit in Eime (Landkreis Hildesheim) mit fingierten Quittungen und selbst gefertigten Rechnungen an das Kirchenamt unrechtmäßig Geld erstatten lassen, so der Vorwurf. Er hatte angegeben, das Geld unter anderem für die Bezahlung einer Krebstherapie verwendet zu haben. Die Anklage fordert neben der Bewährungsstrafe eine Erstattung in Höhe von 20.000 Euro.

