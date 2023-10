Stand: 16.10.2023 07:41 Uhr Betrüger erbeutet von Senioren knapp 80.000 Euro

Ein Betrüger hat zwei Senioren aus Hagenburg (Landkreis Schaumburg) um knapp 80.000 Euro gebracht. Wie die Polizei Stadthagen mitteilte, gab sich der Unbekannte in der vergangenen Woche am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus. Er erzählte der 79-jährigen Frau und ihrem 78-jährigen Ehemann von angeblich unberechtigten Abbuchungen von ihrem Konto. Mit dieser Masche gelangte der Mann an sensible Bankdaten der Hagenburger. Die Rentner schöpften laut Polizei keinen Verdacht, obwohl sich der Kriminelle mit einer ausländischen Telefonnummer meldete. In der Folge wurden 78.660 Euro auf ein Konto des Täters überweisen. Das Geld konnte später nicht mehr zurückgebucht werden. Die Polizei warnt eindringlich davor, Bankgeschäfte am Telefon zu tätigen. Bei verdächtigen Anrufen sollte immer die Hausbank kontaktiert werden.

Weitere Informationen Enkeltrick und Co: Wie Kriminelle Senioren betrügen Am Telefon, per WhatsApp oder an der Haustür versuchen Betrüger, ihren Opfern Geld abzunehmen. So erkennt man gängige Maschen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.10.2023 | 08:30 Uhr