Betriebsratswahl bei Volkswagen Nutzfahrzeuge nicht rechtens Stand: 16.03.2022 17:29 Uhr Die Betriebsratswahl im Nutzfahrzeug-Werk der Volkswagen AG in Hannover-Stöcken ist nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) unwirksam.

Die schriftliche Stimmabgabe zu einer Betriebsratswahl ist nur für räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernte Betriebsteile und Kleinstbetriebe erlaubt. Dies hat das BAG in Erfurt in einem am Mittwoch verkündeten Urteil klargestellt und die Betriebsratswahl 2018 für die Nutzfahrzeugsparte der Volkswagen AG in Hannover für unwirksam erklärt. Damit ist der bisherige Betriebsrat ab sofort nicht mehr im Amt und darf auch keine Rechtsgeschäfte mehr ausführen. Weil die Wahlperiode ohnehin bald geendet hätte, ist ein neuer Betriebsrat für das Werk bereits gewählt.

Wahl bei VWN im Frühjahr 2018

Im Frühjahr 2018 wurde der Betriebsrat für den Nutzfahrzeugbereich am VW-Standort Hannover-Stöcken gewählt. Zu der Wahl waren nicht nur die auf dem mehrere Hektar großen Hauptbetriebsgelände tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgerufen, sondern auch Mitarbeiter aus Betriebsstätten, die teilweise an den Hauptbetrieb angrenzen oder mehrere Kilometer entfernt liegen. Für die außerhalb des umzäunten Werksgeländes tätigen Mitarbeiter hatte der Wahlvorstand eine Briefwahl ermöglicht. Neun wahlberechtigte Arbeitnehmer fochten die Betriebsratswahl wegen der Briefwahl an.

