Betriebsärzte rechnen zum Auftakt mit wenig Corona-Impfstoff Stand: 20.05.2021 12:52 Uhr Der Betriebsärzteverband in Niedersachsen rechnet damit, dass die Betriebsärzte zunächst nur wenig Corona-Impfstoff geliefert bekommen. Die Bestellfrist für den Impfstart am 7. Juni läuft Freitag ab.

Noch ist unklar, wie viele der rund 500 Betriebsärzte in Niedersachsen direkt am 7. Juni mit dem Impfen beginnen. Denn jeder Arzt und jede Ärztin bestellt für den Bedarf der jeweiligen Unternehmen den Impfstoff über die Apotheken und den Großhandel. Pro Betrieb soll es zunächst höchstens 800 Impfdosen geben. Uwe Gerecke, Landesvorsitzender des Betriebsärzteverbandes Niedersachsen, erwartet zunächst deutlich weniger Impfstoff.

Bestehende Impftermine nicht absagen

Gerecke weist darauf hin, dass auch Betriebsärzte nicht alle Impfwilligen auf einmal immunisieren können. Wer geimpft werden möchte, brauche also weiterhin Geduld. Gerecke riet zudem dazu, bestehende Termine beim Hausarzt oder in Impfzentren nicht abzusagen, sondern die Gelegenheit zu nutzen. Die Betriebsärzte hätten schon länger darauf gewartet, in die Impfkampagne einzusteigen, so Gerecke. In einigen Fällen hätten sich auch mehrere Unternehmen zusammengetan und gemeinsame Impfstraßen aufgebaut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.05.2021 | 13:00 Uhr