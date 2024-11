Stand: 19.11.2024 12:14 Uhr Betonmischer auf A7 bei Hannover umgekippt

In Hannover hat am Dienstagmorgen ein umgekippter Lastwagen auf der Autobahn 7 für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, blockierte der Betonmischer zwischen dem Kreuz Kirchhorst und Anderten die mittlere und rechte Spur in Fahrtrichtung Kassel. Der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Es bestünden aber Hinweise auf einen Fahrfehler, sagte eine Sprecherin.

