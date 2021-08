Stand: 25.08.2021 11:50 Uhr Beschlagnahmte Tiere suchen ein neues zu Hause

Sechs Cockerspaniel, ein Pinscher und zwei Katzen suchen ein neues Zuhause. Sie seien eingepfercht in enge Plastikboxen in einem Kleintransporter gefunden worden, wie die Region Hannover mitteilt. Das Auto war demnach von der Ukraine in Richtung Belgien unterwegs, als das Fahrzeug überprüft wurde. Wegen Unstimmigkeiten in den Impfunterlagen und den tierschutzwidrigen Transportbedingungen wurden die Tiere beschlagnahmt und befinden sich aktuell gekennzeichnet und geimpft im Tierheim Braunschweig, so die Region Hannover. Im Tierheim können die vier bis fünf Monate alte Welpen und die beiden Katzen nach Absprache angeschaut und abgeholt werden. Der Preis für die Hunde liegt laut Region Hannover bei 750 Euro, die Katzen kosten pro Tier 450 Euro. Ziel sei es, die Tiere in gute Hände zu geben, sodass sie eine dauerhafte Bleibe als Familienmitglieder bekommen können.

