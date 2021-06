Stand: 07.06.2021 08:15 Uhr Beschäftigte von Kfz-Werkstätten und Autohändlern streiken

In Kfz-Werkstätten und bei Autohändlern in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sind die Beschäftigten laut IG Metall in den kommenden Tagen aufgerufen, zeitweise ihre Arbeit niederzulegen. Grund für die angekündigten Warnstreiks ist die aus Sicht der Gewerkschaft enttäuschend verlaufene Tarifrunde für die Branche. Die Arbeitgeber hätten "am Verhandlungstisch kein Angebot präsentiert", hieß es aus der Bezirksleitung in Hannover. Erste Aktionen sollen heute in Hannover und Laatzen sowie in Südniedersachsen anlaufen.

