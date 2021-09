Stand: 20.09.2021 11:14 Uhr Beschäftigte im Bau demonstrieren in Hannover für mehr Lohn

Beschäftigte der Baubranche aus Hannover und der Region wollen am Mittwoch für höhere Löhne und bessere Arbeitsumstände in ihrer Branche demonstrieren. Mit einem Baustellen-Protest am Neubaugebiet Hannover-Kronsrode solle der Druck auf die Unternehmen im festgefahrenen Tarifkonflikt für das Bauhauptgewerbe erhöht werden, teilte die Gewerkschaft IG Bau mit. Am selben Tag verhandeln Gewerkschaft und Arbeitgebende erneut. Die Gewerkschaft fordert in den seit Mai laufenden Tarifverhandlungen unter anderem ein Einkommensplus von 5,3 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.09.2021 | 13:30 Uhr