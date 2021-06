Stand: 04.06.2021 16:49 Uhr Bennigser Freibad sucht dringend Schwimmmeister

Die Betreiber des Freibads in Bennigsen am Deister (Region Hannover) haben ein Personalproblem. Die Saison ist gestartet, doch ein Schwimmmeister, der am Montag angefangen hat, hat bereits wieder aufgehört. Ohne Vollzeitkraft sei der Betrieb ganztags nicht möglich, sagte Martina Riemer, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Bädergesellschaft, dem NDR in Niedersachsen. Die Anlage mit 50-Meter- und Kinderbecken werde morgens ab 6 Uhr von den Frühschwimmern besucht, dann kämen Familien, Jugendliche, Sonnenanbeter, bis 19 Uhr die Abendschwimmer. Es sei ein guter Arbeitsplatz, sagte Riemer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.06.2021 | 15:00 Uhr