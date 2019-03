Stand: 04.03.2019 12:10 Uhr

"Bennet": Sturmböen ziehen über Niedersachsen

Tief "Bennet" beschert Niedersachsen einen unangenehmen Start in die Woche: Mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern in der Stunde ziehen am Montag Sturmböen über Niedersachsen hinweg. Flächendeckend hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen herausgegeben. Im Harz besteht in Nähe zum Brocken den ganzen Tag über die zweithöchste Warnstufe. Zu den hohen Windgeschwindigkeiten kommen immer wieder Schauer und vereinzelt Gewitter hinzu. Die Temperaturen bleiben mild bei 10 bis 14 Grad Celsius.

Sturmtief "Bennet" fegt über den Brocken 04.03.2019 11:46 Uhr Mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde zieht das Sturmtief "Bennet" über das Land. Für die Gegend um den Brocken hat der Deutsche Wetterdienst die zweithöchste Warnstufe herausgegeben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Behinderungen im Bahnverkehr

Die Wetterlage führt bereits zu Behinderungen im Bahnverkehr. Laut Deutscher Bahn kommt es zurzeit zu Verzögerungen auf den Strecken zwischen Hannover und Hamburg. Weil ein Baum auf den Gleisen zwischen Norddeich und Oldenburg liegt, kann dort aktuell kein Zug fahren. Auch die privaten Betreiber Metronom und Enno melden Behinderungen im Betriebsablauf: So ist zum Beispiel der Regionalexpress-Linie von Hannover nach Wolfsburg gesperrt. Ersatzweise würden Busse eingesetzt, heißt es.

Straßen im Landkreis Northeim dicht

Wegen umgestürzter Bäume gibt es auch Sperrungen auf manchen Straßen im Land. So ist zum Beispiel bei Uslar (Landkreis Northeim) die Landstraße 548 in Richtung Dassel gesperrt, wie der Landkreis Göttingen mitteilte. Die Verbindung zwischen Dassel und Uslar führt in den Hochlagen des Sollings durch den Wald. Wegen erster Sturmschäden ist im Landkreis Göttingen die Kreisstraße zwischen Sichelnstein und Kaufunger Wald in beiden Richtungen nicht passierbar.

Dienstag wird's ruhiger

Erst in der Nacht zum Dienstag soll der Wind dann nachlassen. Der Dienstag zeigt sich sehr wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Der Wind hat sich dann so beruhigt, dass es nur vereinzelte Böen gibt. Die Temperaturen fallen etwas, auf neun bis zehn Grad. Mittwoch bleibt es fast den ganzen Tag bedeckt und regnerisch bei Temperaturen zwischen zehn und zwölf Grad. Der Wind spielt dann keine Rolle mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.03.2019 | 12:00 Uhr