Stand: 17.03.2023 14:35 Uhr Bemerode: Unbekannte stehlen Sättel im Wert von 80.000 Euro

Unbekannte haben Sättel im Wert von rund 80.000 Euro aus den Räumen eines Reitvereins in Hannover gestohlen. Mindestens 18 Sättel seien verschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Diebe hatten nach Angaben der Polizei mehrere Ställe und Reithallen aufgebrochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht zu Donnerstag im Stadtteil Bemerode beobachtet haben.

