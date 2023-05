Bekommt Gerhard Schröder Büro zurück? Gericht entscheidet Donnerstag Stand: 03.05.2023 10:04 Uhr Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt am Donnerstag über die Klage von Gerhard Schröder gegen den Bundestag. Dessen Haushaltsausschuss hatte einige Sonderrechte des Altkanzlers gestrichen.

Mit seiner Klage fordert Schröder sein Altkanzler-Büro zurück. Er verlangt außerdem, dass ihm auch wieder Personal zur Verfügung gestellt werde. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte dem 79-Jährigen im Mai 2022 einen Teil seiner Sonderrechte entzogen. Schröder nehme keine fortwirkenden Verpflichtungen mehr wahr, so die Begründung. Anrecht auf Personenschutz und auf ein Ruhegehalt hat der Altkanzler aber weiterhin. Das Gericht entscheidet nun voraussichtlich am Donnerstag, ob der Entzug der Sonderrechte rechtens war, so ein Sprecher gegenüber NDR Niedersachsen.

Gerhard Schröder reicht Klage gegen den Bundestag ein

Schröder steht spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wegen seiner Verbindungen zu Russland und Präsident Wladimir Putin in der Kritik. In dem Beschluss des Haushaltsausschusses wurden diese Verbindungen nicht konkret benannt. Das Anwaltsbüro, das Schröder vertritt, hält die Entscheidung für rechtswidrig: Zwar werde Schröder vorgeworfen, seinen "nachwirkenden Dienstpflichten" nicht nachzukommen, was genau diese beinhalten und wie sie kontrolliert werden sollen, sei jedoch nicht klar.

