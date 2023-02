Stand: 14.02.2023 08:23 Uhr Bekennerschreiben nach Brand eines Siemens-Autos in Laatzen

Nach einem Auto-Brand in Laatzen ist offenbar ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Momentan prüfe die Polizei, ob das Schreiben echt sei, so ein Sprecher. In der vergangenen Woche war ein Dienstwagen von Siemens angezündet worden. In einem im Internet veröffentlichten Statement bekannten sich mutmaßliche Linksextremisten zu der Tat. Sie begründen den Brandanschlag auf das Auto unter anderem damit, dass sich Siemens an einem Bahnprojekt in Mexiko beteilige, durch das Indigene ihre Existenz bedroht sehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2023 | 13:30 Uhr