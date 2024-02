Stand: 14.02.2024 07:06 Uhr Beim Gleise-Überqueren: Stadtbahn erfasst Fußgängerin in Hannover

Eine 61-jährige Fußgängerin ist am Dienstagabend in Hannover von einer Stadtbahn angefahren worden. Wie die Feuerwehr dem NDR Niedersachsen mitteilte, wurde die Frau lebensgefährlich verletzt und musste wiederbelebt werden. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Sie war unter die Stadtbahn geraten, weil sie nach Angaben der Polizei über die Gleise gelaufen war und die Bahn übersehen hatte. Zum Unfallzeitpunkt saßen den Angaben zufolge rund 40 Fahrgäste in der Bahn, darunter eine 22-Jährige, die wegen eines Schocks von Rettungskräften betreut werden musste. Der Unfall hatte sich den Angaben zufolge im Bereich der Haltestelle "In den Sieben Stücken" an der Podbielskistraße ereignet. Die Strecke zwischen Noltemeyerbrücke und Oldenburger Allee, beziehungsweise Schierholzstraße war am Abend in beide Richtungen gesperrt, wie die üstra auf der Plattform X mitteilte. Betroffen waren die Linien 3 und 7.

VIDEO: Hannover: Frau gerät unter Stadtbahn und muss reanimiert werden (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2024 | 06:30 Uhr