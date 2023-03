Stand: 17.03.2023 11:22 Uhr Beim Gassigehen mit dem Hund: Frau stürzt in Gully

In Celle hat die Feuerwehr am Donnerstagabend eine Frau aus einem Abwasserschacht gerettet. Bei der Ortsfeuerwehr Altencelle ging laut einem Sprecher der Alarm "Mensch in Gully" ein: Eine Person sei in einen Abwasserschacht gefallen. Nach Angaben der Polizei war die 70-Jährige mit ihrem Hund spazieren. Als dieser an der Leine zog, folgte die Frau ihm und übersah dabei den Angaben zufolge den geöffneten Abwasserschacht. Sie stürzte hinein. Dabei klemmte sich ihr Fuß laut Polizei in einem Tritt ein, weshalb sich die Frau nicht selbst aus ihrer misslichen Lage befreien konnte. Die Feuerwehr konnte sie dann aus dem Schacht ziehen. Die Frau wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen.

