Bei voller Fahrt: Täter rauben Lkw auf Autobahn aus Stand: 08.04.2025 16:51 Uhr Am frühen Dienstagmorgen ist auf der A2 auf Höhe der Gemeinde Luhden (Landkreis Schaumburg) ein Lkw bei voller Fahrt ausgeraubt worden. Laut Polizei entwendeten die Täter mehrere Bildschirme und Laptops.

Der Gesamtschaden werde auf 10.000 Euro geschätzt, teilten die Beamten mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein dunkler Pkw mit mehreren Personen dem Sattelzug aus Polen gegen zwei Uhr gefolgt. Ein Zeuge habe dann beobachtet, wie mindestens zwei der Täter während der Fahrt auf das Dach und die Motorhaube geklettert seien. Von dort aus hätten sie die Türen des Lkw gewaltsam geöffnet und die Beute entwendet, so die Polizei. Die Täter flüchteten den Angaben zufolge daraufhin unerkannt mit ihrem Auto.

Fahrer bemerkte den Diebstahl erst später

Als der 28-jährige Fahrer des Sattelschleppers an einer Rastanlage in Garbsen anhielt, bemerkte er laut Polizei, dass in seinen Lkw eingebrochen worden ist. Die Beamten haben gegen die unbekannten Täter ein Strafverfahren wegen des bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich beim Einsatz- und Streifendienst Bundesautobahn unter der Telefonnummer (0511) 109 89 32 melden.

