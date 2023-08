Stand: 25.08.2023 09:09 Uhr Bei geschlossener Schranke über Gleise: Polizei stoppt Fahrerin

Trotz geschlossener Halbschranke ist eine 63-Jährige in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) über die Gleise eines Bahnübergangs gefahren. Ein herannahender Güterzug sei schon zu sehen gewesen, so die Polizei. Die Beamten hatten die Schranke nahe Neustadt-Himmelreich zu dem Zeitpunkt überwacht - und hielten die Frau sofort an. Die 63-Jährige habe weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss gestanden, sagte ein Sprecher. Sie muss jetzt mit einem Bußgeld von 700 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Im April waren an dem Bahnübergang drei junge Menschen ums Leben gekommen, als der Fahrer nachts die geschlossene Schranke umfahren hatte und das Auto von einem Regionalexpress erfasst wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.08.2023 | 08:30 Uhr