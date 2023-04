Stand: 14.04.2023 17:00 Uhr Bei Verspätungen: Fluggesellschaft muss Alkohol nicht erstatten

Bei Verspätungen oder Annullierungen von Flügen müssen Fluggesellschaften ihren Passagieren "Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit" anbieten. Das sieht die sogenannte Fluggastrechteverordnung vor. Allerdings kommt es dabei auf die Art der Erfrischung an: Alkoholische Getränke zählen laut einem am Freitag veröffentlichten Urteil des Amtsgericht Hannover nicht dazu. Geklagt hatten Passagiere einer Reise von Hannover ins US-amerikanische Miami und zurück. Im Verlauf ihrer Reise war es zu mehr als sieben Stunden Verspätung gekommen. Die Reisenden verklagten darauf die Fluggesellschaft: Neben Ausgleichs-, Entschädigungs- und Schadensersatzansprüchen ging es dabei um Verpflegungskosten - und zwar auch für zwei "Aperol Spritz" zum Preis von 15 Pfund (rund 17 Euro). Diese seien aber keine "Erfrischung" im Sinne der Fluggastrechteverordnung, urteilte das Gericht. Die Airline müsse die Kosten deshalb nicht erstatten, hieß es. Diese Summe sei von der Gesamtsumme der geforderten Erfrischungskosten in Höhe von 108,80 Euro abzuziehen. Die Entscheidung des Amtsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

