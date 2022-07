Stand: 21.07.2022 08:33 Uhr Bei Probefahrt: Auto wird von Güterzug erfasst

Bei einer Probefahrt ist am Mittwoch ein 28-Jähriger in Celle mit seinem Wagen von einem Güterzug erfasst worden. Nach Polizeiangaben überfuhr der Mann einen unbeschrankten Bahnübergang bei Altenhagen. Dabei übersah er einen sich nähernden Güterzug. Der Lokführer hupte noch, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto wurde rund 100 Meter mitgeschleift. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletrzungen und konnte sich selbst befreien. Am Auto entstand Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.07.2022 | 06:30 Uhr