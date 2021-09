Stand: 22.09.2021 09:29 Uhr Bei Langenhagen: Auto touchiert Linienbus und kracht in Pkw

In der Nähe von Langenhagen (Region Hannover) hat am Mittwochmorgen ein Auto einen Linienbus touchiert. Der Pkw war laut Polizei auf der Fahrt in Richtung Wedemark aus bislang ungeklärten gründen in den Gegenverkehr geraten. Dabei touchierte der Pkw zunächst den Bus, geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit einem Auto hinter dem Bus. In welchem Fahrzeug die vier Verletzten waren, war am Morgen zunächst unklar, ebenso ihr Alter. Die Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

