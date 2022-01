Stand: 07.01.2022 08:02 Uhr Bei Fragen an Behörden in der Region Hannover - 115 wählen

Behördenfragen sollen in der Region Hannover bald zentral unter der Nummer 115 beantwortet werden. In Hannover wurde am Donnerstag dafür bereits eine Telefonzentrale eröffnet. In der Zentrale sollen künftig alle Anrufe aus den 21 Regionskommunen eingehen. Noch ist diese zentrale Servicenummer aber nicht freigeschaltet. Die Kommunen müssen derzeit noch direkt angerufen werden. Die Anrufe aus Hannover, Langenhagen und an die Regionsverwaltung werden aber schon im neuen Center bearbeitet. Im ersten Halbjahr kommen Isernhagen, Laatzen, Wedemark und Wunstorf dazu.

