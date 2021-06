Stand: 04.04.2020 18:45 Uhr Behelfsklinik auf Messegelände mit 500 Betten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Sonnabend das Corona-Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände besucht. Es wird seit einer Woche in Halle 19 und 20 eingerichtet und soll am Ende über mehr als 500 Betten verfügen. Laut Region Hannover ist das Behelfskrankenhaus für Menschen gedacht, die nicht mehr zu Hause betreut werden können, aber auch nicht auf die Intensivstation müssen. Es soll nur zum Einsatz kommen, wenn alle anderen Varianten ausgeschöpft sind, hieß es.

VIDEO: Weil: "Es ist ein Krankenhaus auf Vorrat" (1 Min)

Auf zwei Hallen verteilt

Neben den Betten seien auch 350 Nachtschränke auf das Gelände transportiert worden, sagte eine Sprecherin der Region Hannover. Etwa 150 Helfer hätten die Arbeiten erledigt - darunter Mitglieder mehrerer Freiwilliger Feuerwehren und Mitarbeiter des Abfallentsorgers aha und des Klinikums Region Hannover. Das Krankenhaus wird auf zwei Messehallen verteilt. Dort sollen weniger schwer erkrankte Patienten behandelt werden können.

Weitere Informationen Corona-Verordnung: Niedersachsen macht sich weiter locker Ab sofort gelten für einige Landkreise und kreisfreie Städte Erleichterungen, insbesondere bei Zusammenkünften. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.06.2021 | 08:00 Uhr