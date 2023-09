Stand: 01.09.2023 09:06 Uhr Nach Unfall mit fünf Toten: Tausende Gäste zu Beerdigung erwartet

Eines der Opfer des Verkehrsunfalls mit fünf Toten in Hannover-Marienwerder wird am Freitag in Garbsen (Region Hannover) beigesetzt. Zu der Trauerfeier und einem Trauerzug für den 20-Jährigen werden Tausende Menschen erwartet. Die Stadt Garbsen lässt dafür Straßen und Parkplätze sperren. Der Parkplatz am Friedhof Planetenring ist bereits nicht mehr nutzbar. Am Nachmittag werden dann die Strecke zwischen der Moschee der türkischen DITIB-Gemeinde im Stadtteil Altgarbsen und dem Friedhof am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst sowie der Bereich um die Unfallstelle im benachbarten Hannover-Marienwerder gesperrt. Die Polizei bittet Ortskundige, den Bereich weiträumig zu umfahren. Am 21. August waren dort zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Fünf junge Menschen im Alter von 17 bis 21 Jahren kamen in der Folge ums Leben. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt.

Weitere Informationen Auch 17-Jähriger gestorben: Fünf Tote nach Unfall in Hannover Die anderen Verstorbenen sind zwischen 19 und 21 Jahre alt. Im Stadtteil Marienwerder waren zwei Autos zusammengestoßen. (24.08.2023) mehr

