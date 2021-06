Bedrohung mit Waffe: SEK stürmt Haus in Hannover-Nordstadt Stand: 07.06.2021 09:32 Uhr In Hannover ist es am Sonntagabend zu einem SEK-Einsatz gekommen. Gegen 22 Uhr drangen schwer bewaffnete Spezialkräfte in ein Wohnhaus im Stadtteil Nordstadt ein.

Wenig später führten Fahnder zwei Personen, darunter einen 34 Jahre alten Mann, ab, wie die Polizei auf NDR Anfrage bestätigte. Demnach erfolgte der Zugriff auf die Anzeige einer 50 Jahre alten Frau. Sie hatte zuvor gegenüber der Polizei angegeben, von dem 34-Jährigen nach einem Streit mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Es heißt, die beiden hätten sich gekannt.

34-Jähriger vorerst in Gewahrsam

"Da es nicht auszuschließen war, dass es sich um eine scharfe Waffe handelte, sind wir mit dem SEK hineingegangen", sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Bei der anschließenden Durchsuchung hätten Beamte dann auch eine scharfe Waffe gefunden, so der Sprecher. Der 34-Jährige bleibt vorerst in Gewahrsam.

Einen Zusammenhang mit einem tödlichen Schuss auf einen Autofahrer am Donnerstag besteht laut Polizei nicht.

