Baustellen beeinträchtigen Bahnverkehr 2022 in Niedersachsen

Bahnreisende müssen sich wegen Baustellen auch in diesem Jahr auf Zugausfälle und längere Fahrzeiten einstellen. In Niedersachsen ist vor allem die Strecke Hannover-Hamburg betroffen. Dort sind vom 31. Ende Mai bis 1. Oktober Arbeiten an Gleisen, Weichen, Brücken und Bahnsteigen geplant. Ein Teil des Fernverkehrs auf der Strecke wird dann umgeleitet. Im S-Bahnverkehr rund um Hannover müssen Pendler zwischen Anfang April und Anfang Juni mit Ausfällen rechnen. Weitere Bauarbeiten sind vom 7. Februar bis zum 18. April auf der Strecke Hamburg-Bremen-Osnabrück geplant.

