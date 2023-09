Stand: 27.09.2023 07:13 Uhr Bauerngut darf Hochregallager in Landschaftsschutzgebiet bauen

Der Schaumburger Kreistag hat mit großer Mehrheit den Weg freigemacht für ein neues Hochregallager des Fleisch- und Wurstwarenherstellers Bauerngut in Bückeburg (Landkreis Schaumburg). Das Projekt ist seit Jahren umstritten, weil das Lager in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut werden soll. Der Kreistag hat für den Bau nun den Landschaftsschutz aufgehoben. Das Baugelände sei ökologisch nicht sehr hochwertig, sagte Eckhard Ilsemann, Sprecher der größten Gruppe im Kreistag aus SPD und FDP. Es liege zwischen zwei Straßen und weit am Rande des Landschaftsschutzgebietes. Aus wirtschaftlichen Gründen habe die Gruppe dem Neubau zugestimmt. Enttäuscht zeigten sich jedoch eine Reihe von Bückeburgern. Der Beschluss sei sehr rückwärtsgewandt und eine Schande, hieß es. Damit werde ein weiteres Naherholungsgebiet zugebaut, wo die Bückeburger täglich spazieren gingen.

