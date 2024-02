Bauerndemo: Hunderte Trecker heute in Hannover erwartet Stand: 07.02.2024 06:20 Uhr Hunderte Landwirte wollen heute mit Traktoren in Hannover protestieren. Um 14 Uhr ist eine Kundgebung am Landtag geplant. Dort soll die Rundfahrt von Milchbauer Werner Koslowski aus Rotenburg enden.

Der 59-Jährige aus Wohnste fährt seit dem 27. Januar Landtage in ganz Deutschland an. Unter dem Motto "Werner für Wertschätzung" übergibt er Politikerinnen und Politikern sowie Parteien ein Forderungspapier der Landwirte für eine starke, heimische Landwirtschaft. Das Ende der zwölftägigen und mehr als 3.000 Kilometer langen Tour ist vor dem Niedersächsischen Landtag geplant. Unterstützt wird er von den Gruppierungen "Land schafft Verbindung" (LSV) und "Freie Bauern".

Videos 5 Min Junge Landwirte fordern Abgrenzung von rechtsextremer Hetze Viele Junglandwirte wie Hanna Koop aus Handrup passen auf, wer auf den Demos dabei ist und was im Digitalen geteilt wird. (29.01.2024) 5 Min

Trecker-Kolonnen aus allen Teilen Niedersachsens unterwegs

Bis zu 1.000 Landwirte mit 500 bis 600 Traktoren erwartet Dirk Koslowski, Vorstand von LSV in Niedersachsen und Sohn von Werner Koslowski. Verschiedene Kolonnen aus allen Teilen Niedersachsens sollen am Vormittag in Hannover eintreffen. Sternfahrten sind laut Dirk Koslowski schon teilweise am frühen Morgen unter anderem aus dem Heidekreis, dem Emsland, Ostfriesland sowie aus den Landkreisen Uelzen und Celle geplant. Die Polizei rechnet deswegen in ganz Niedersachsen, vor allem auf der B3 bei Hannover in beide Richtungen sowie auf der B65 in Richtung Hannover, mit Trecker-Kolonnen. Zudem dürfte es demnach im Stadtgebiet der Landeshauptstadt zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Landwirtschaftsministerin Staudte zur Kundgebung erwartet

Um 14 Uhr ist dann eine Kundgebung vor dem Landtag geplant. Laut Dirk Koslowski hat Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) zugesagt, sich diese anzuhören. Zudem sei bei der Plenarsitzung um 13.30 Uhr Mittagspause, die Abgeordneten hätten also eigentlich keine Ausrede, so Koslowski. Die Polizei geht grundsätzlich von einer friedlichen Demonstration aus. So seien die vergangenen Protest-Aktionen ebenfalls friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin.

Landwirten geht es nicht nur um Agrardiesel

Den Landwirten geht es laut LSV bei den Protesten nicht mehr nur um die geplanten Steuererhöhungen beim Agrardiesel der Bundesregierung. Das sei nur der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, teilte Uta von Schmidt Kühl von LSV Deutschland mit. In dem Forderungspapier, das Werner Koslowski überreicht, stehen insgesamt zehn Punkte für die Verbesserung des Berufstandes. So wird beispielsweise die Entflechtung der Monopole im Lebensmitteleinzelhandel und der Lebensmittelindustrie, der Abbruch der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten und Chile, das Auslaufen der Zollfreiheit für ukrainische Agrarprodukte und eine für den Verbraucher transparente Herkunftskennzeichnung auf allen Lebensmitteln gefordert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft