Stand: 25.03.2024 08:29 Uhr Bauarbeiten in Hannover: Schützenallee bleibt noch gesperrt

Die Schützenallee in Hannover bleibt wegen der Bauarbeiten am Südschnellweg länger gesperrt als geplant. Eigentlich sollte sie schon am Sonntag wieder freigegeben werden. Doch laut Landesbehörde für Straßen und Verkehr haben sich die Arbeiten am Brückenteil über die Straße verzögert. Die Montage von Stahlbauteilen dauert demnach länger als geplant. Voraussichtlich am kommenden Donnerstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin sind Umleitungen ausgeschildert.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.03.2024 | 08:30 Uhr