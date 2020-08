Stand: 29.08.2020 14:00 Uhr

"Batnight": Fledermäuse machen die Flatter

Das große Sterben der Insekten hat offenbar weitere Konsequenzen: Die Fledermäuse haben mit erheblichem Nahrungsmangel zu kämpfen. Durch den Einsatz von Pestiziden gebe es weniger Nachtfalter und andere Insekten, die der Fledermaus als Nahrung dienten. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, findet heute die internationale Fledermausnacht "Batnight" statt. Mittlerweile gibt es die Veranstaltung in mehr als 35 Ländern. In Deutschland organisiert sie der Naturschutzbund (NABU).

Videos 01:34 NDR Info Bunker werden zum Quartier für Fledermäuse NDR Info Im August gehen Fledermäuse auf Quartiersuche für den Winter. In Hohenlockstedt bei Itzehoe stehen den Tieren künftig ehemalige Munitionsbunker zur Verfügung. Video (01:34 min)

Große Gefahr durch Windräder

Nicht nur die Nahrung wird für die Tiere knapp - auch Unterschlupfmöglichkeiten etwa in alten Baumbeständen und alten Gebäuden werden weniger. Damit nicht genug: "Eine große Gefahr für Fledermäuse sind Windräder", sagt Wildbiologe Sebastian Brackhane von der Deutschen Wildtier Stiftung. Bereits der Sog oder Unterdruck zerstöre ihre Lungen und töte die Tiere. Auch der Klimawandel bedroht die Populationen: Durch die Hitze in den Sommermonaten sterben viele Jungtiere noch bevor sie flügge werden. Um den Fledermäusen zu helfen, können Flachkästen an Giebelwänden sowie Höhlenkästen etwa an Bäumen aufgehängt werden. Bei Sanierungen sollten Schlupflöcher für die Tiere gelassen werden.

19 Fledermaus-Arten in Niedersachsen

Insgesamt 19 Fledermausarten gibt es in Niedersachsen, bundesweit sind es 25. Vier von ihnen sind akut vom Aussterben bedroht, weitere Arten gelten als stark gefährdet. Sämtliche Fledermausarten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Weltweit gibt es mehr als tausend Arten, die meisten leben in den Tropen. Weitere Informationen zur Batnight gibt es auf der Internetseite des NABU.

