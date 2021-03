Stand: 31.03.2021 09:08 Uhr Barsinghausen: Radfahrer nach Unfall verstorben

Nach einem schweren Unfall in Barsinghausen in der Region Hannover am Montag ist ein Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Laut Polizei war der Autoverkehr auf einer Spur der Landesstraße 392 ins Stocken geraten. Der 73-Jährige wollte sich demnach durch die wartenden Autos hindurchschlängeln, um auf die andere Straßenseite zu kommen. Dabei wurde er auf der Gegenspur von einem Wagen erfasst und auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn geschleudert. Der Mann kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt. Die L 392 war vorübergehend voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2021 | 09:30 Uhr