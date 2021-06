Stand: 24.06.2021 07:14 Uhr Barsinghausen: Feuer nach Sprengung von Geldautomat

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Barsinghausen (Region Hannover) einen Geldautomaten gesprengt und dadurch ein Feuer verursacht. Nach Angaben eines Polizeisprechers befand sich der Automat im Erdgeschoss eines Wohnhauses im Stadtteil Groß Munzel. Verletzt wurde niemand, die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten allerdings vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnten die Menschen in das Haus zurückkehren. Über die Schadenshöhe und die Summe des erbeuteten Geldes gibt es noch keine Angaben.

VIDEO: Geldautomat in Wohnhaus in Barsinghausen gesprengt (1 Min)

