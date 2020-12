Stand: 21.12.2020 07:24 Uhr Barsinghausen: 69-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L392 bei Barsinghausen ist ein 69-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Sonnabend einen langsam fahrenden Transporter und das dahinter fahrende Auto überholen. Dieses setzte jedoch ebenfalls zum Überholen an und stieß seitlich mit dem Wagen des 69-Jährigen zusammen. Der Wagen geriet in den Seitengraben der Straße und überschlug sich mehrfach. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.12.2020 | 06:30 Uhr