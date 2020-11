Stand: 10.11.2020 13:53 Uhr Bankmitarbeiter verhindern Enkeltrick in Bergen

Mitarbeiter einer Bank in Bergen (Landkreis Celle) haben am Montag eine Seniorin davor bewahrt, betrogen zu werden. Laut Polizei hatte ein Unbekannter sich am Telefon als der Enkel der 84-Jährigen ausgegeben und gesagt, dass er wegen eines Verkehrsunfalls dringend eine fünfstellige Geldsumme benötige. In der Bank wurden Mitarbeiter misstrauisch und verhinderten, dass sie das Geld abhob. Im Laufe des Montags gab es laut Polizei mehrere solcher Anrufe im gesamten Landkreis Celle. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Betrüger keinen Erfolg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2020 | 13:30 Uhr