Im Doubliertritt, Marsch: Hannover feiert Schützenausmarsch 2025

Stand: 16.05.2025 15:18 Uhr

Vom 4. bis zum 13. Juli läuft in Hannover das Schützenfest 2025. Ein Höhepunkt ist dabei in jedem Jahr der Ausmarsch der Schützen und Musikgruppen. Am Sonntag, 6. Juli, ist es wieder so weit. Der NDR ist live dabei.