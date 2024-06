Schützenfest Hannover 2024: Schützenausmarsch startet am Sonntag Stand: 28.05.2024 13:24 Uhr Vom 28. Juni bis zum 7. Juli läuft in Hannover das Schützenfest 2024. Ein Höhepunkt ist dabei in jedem Jahr der Ausmarsch der Schützen und Musikgruppen. Am Sonntag ist es wieder so weit. Der NDR ist live dabei.

In Hannover beginnt Ende Juni die 495. Ausgabe des traditionsreichen Schützenfestes. Besucherinnen und Besucher erwartet Schützensport, Fahrgeschäfte, Musik, Tanz und kulinarische Angebote. Der traditionelle Schützenausmarsch beginnt gegen zehn Uhr am Neuen Rathaus in Hannover und führt durch die Innenstadt. 150 Gruppen und 90 Musikzüge werden erwartet. Das NDR Fernsehen und NDR.de übertragen den Ausmarsch live.

Livestream hier ab 30.06.2024 10:30 Uhr Jetzt live Schützenausmarsch in Hannover im Livestream

Neue Fahrgeschäfte

Die Besuchenden erwarten beim Schützenfest 25 große Fahrgeschäfte, von denen neun ihre Premiere auf dem Schützenplatz feiern. Dazu gehören unter anderem:



"Fantastic World": ein familienfreundliches Laufgeschäft

"Heidi The Coaster": Passagiere werden in drehenden Gondeln bei 60 Stundenkilometern über die Strecke geschickt

"Anubis": Das Fahrgeschäft hat Platz für acht Passagiere, die in Gondeln 55 Meter in die Höhe geschleudert werden

Familienfreundliches Schützenfest

Für Familien werden wieder neun Kinderfahrgeschäfte, ein Kasperletheater und viele bunte Spielgeschäfte beim Schützenfest angeboten, wie die Stadt weiter mitteilt. Der Familientag mit Rabatten ist am Mittwoch, 3. Juli. Außerdem gebe es beim Schützenfest zwei Festzelte, drei Eventbereiche, 45 Schießbuden und Spielgeschäfte sowie etwa 100 Imbiss- und Süßwarengeschäfte. Insgesamt werden knapp 200 Betriebe auf dem Schützenplatz vertreten sein. Im vergangen Jahr feierten rund 900.000 Menschen beim Schützenfest.

Sicherheitskonzept mit Safe-Space bei Schützenfest

Nach Angaben der Stadt soll es in diesem Jahr bei dem Schützenfest auch einen "Safe-Space" geben, einen geschützten Raum, an den sich Hilfesuchende wenden können. Dieser ist Teil des Awareness-Konzeptes: "So können wir gewährleisten, dass das Schützenfest sicher für alle Teilnehmenden ist", heißt es in einer Mitteilung. Über das konkrete Sicherheitskonzept des Schützenfestes informiert die Stadt Hannover am Mittwoch.