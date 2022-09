Bahnunfall in Seelze: Kran soll heute Kesselwagen bergen Stand: 08.09.2022 09:21 Uhr Der Betrieb am Rangierbahnhof Seelze ist nach einem Unfall weiter beeinträchtigt. Im Laufe des Tages soll der am Mittwoch umgekippte Kesselwagen geborgen werden.

Der Passagierverkehr in Seelze (Region Hannover) sei nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher der Bahn am Donnerstagmorgen. Ein Kranwagen ist mittlerweile vor Ort. Er soll den mit Salpetersäure beladenen Kesselwagen und die betroffenen Loks bergen. Zunächst müsse aber der Unfallort von der zuständigen Untersuchungsstelle freigegeben werden. Bei dem Unfall war am Mittwoch der Lokführer verletzt worden.

Lokführer fuhr in Seelze offenbar auf Zug im Gleis auf

Der 27-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Menschen kamen laut Polizei bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Lokführer fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seiner Lok gegen einen abgestellten Zug. Warum, ist noch ungeklärt. Die Loks stießen frontal zusammen und kippten um. Auch eine Rangierlok auf dem Nebengleis wurde schwer beschädigt. Der mit Salpetersäure beladene Kesselwagen, der ebenfalls umkippte, hielt dicht. An der Unfallstelle liefen den Angaben zufolge allerdings mehrere Hundert Liter Öl und Diesel aus. Eine beschädigte Oberleitung hatte die Einsatzkräfte am Mittwoch bei ihrer Arbeit zunächst eingeschränkt.

