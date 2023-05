Bahnhof Wunstorf: Messerstecher weiter auf der Flucht Stand: 06.05.2023 08:44 Uhr Die Polizei fahndet in der Region Hannover weiter nach einem Messerstecher. Der Unbekannte soll am Freitagnachmittag einen 35-Jährigen im Bahnhof Wunstorf mit Stichen lebensgefährlich verletzt haben.

Wie eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen am Samstagmorgen bestätigte, ist der Täter auf der Flucht. Nähere Hinweise zur Identität des Verdächtigen gibt es demnach nicht. Zunächst hatte es geheißen, dass es sich bei dem Gesuchten um einen 22 Jahre alten Mann handelte. Zum Gesundheitszustand des Opfers konnte die Polizei am Morgen ebenfalls keine Angaben machen.

Streit eskaliert

Laut Polizei soll der Mann mehrfach auf sein Opfer eingestochen und dieses am Bein und Oberkörper verletzt haben. Zuvor habe es laut Zeugenaussagen eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen demnach weiter. Die Polizei hatte bei der Fahndung nach dem Täter Hunde und einen Hubschrauber eingesetzt.

Vier Zeuginnen versorgen 35-Jährigen

Vier Frauen waren Augenzeugen des Vorfalls und eilten nach den Stichen zu dem 35 Jahre alten Opfer. Die vier Ersthelferinnen - eine Bundespolizistin und drei Krankenpflegerinnen - versorgten den blutenden Mann, bis Rettungskräfte am Tatort eintrafen. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.05.2023 | 09:00 Uhr