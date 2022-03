Stand: 09.03.2022 11:11 Uhr Bahnhof Laatzen wird Drehkreuz für Geflüchtete aus Ukraine

In Absprache mit dem Bund wird Niedersachsen ab Donnerstag den Messebahnhof Hannover-Laatzen als zentrales Drehkreuz für Flüchtlinge aus der Ukraine in Betrieb nehmen. Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums sollen sie von dort aus auf weitere Bundesländer verteilt werden. Voraussichtlich am Donnerstag soll auch der erste Sonderzug in Laatzen ankommen. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs werde zusätzlich eine Außenstelle der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen eingerichtet, hieß es.

VIDEO: Hannover: 400 Geflüchtete erreichen Unterkunft in Messehalle (1 Min)

