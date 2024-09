Stand: 28.09.2024 19:32 Uhr Bahnhof Hannover: Frau begeht neun Straftaten in nur zwei Stunden

Eine 20-Jährige soll am Freitagmorgen im Hauptbahnhof Hannover binnen zwei Stunden eine ganze Reihe Straftaten begangen haben: In einer Drogerie nahm sie nach Polizeiangaben zunächst eine Haarbürste aus dem Warenregal und bürstete sich die Haare. Anschließend deponierte sie demnach die benutzte Bürste an der Kasse und wollte das Geschäft verlassen - was den Ladendetektiv auf den Plan rief. Ihn bedrohte die junge Frau laut Polizei, eine andere Mitarbeiterin beleidigte sie. Hinzugezogene Beamten fanden in ihrem Rucksack entwendete Kosmetikartikel. Auch stellten sie fest, dass die 20-Jährige mit ihrem Smartphone heimlich den Detektiv gefilmt und das Gespräch aufgezeichnet hatte. Auf dem Weg zur Wache habe sie außerdem die Beamten beleidigt und Widerstand geleistet, hieß es weiter. Schlussendlich wurden neun Strafanzeigen gegen die Frau gestellt, zur Beweissicherung beschlagnahmte die Polizei außerdem das Smartphone.

