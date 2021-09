Stand: 22.09.2021 13:20 Uhr Bahnhof Celle soll Mobilitäts-Zentrum für Radfahrer bekommen

Noch steht der Nordflügel des Bahnhofs in Celle leer - aber das könnte sich bald ändern. Vertreter von Bahn, Stadt und Stadtwerken haben sich am Dienstag zu einem runden Tisch getroffen. Ergebnis: Im Nordflügel könnte ein Mobiliäts-Zentrum für Radfahrer entstehen. Das hatte der Förderverein Celler Bahnhof im vergangenen Jahr vorgeschlagen. In dem Zentrum soll es dann zum Beispiel einen Fahrradverleih geben, außerdem Tipps zur Fahrrad-Reparatur oder Fahrrad-Touren. Noch fehlt allerdings das Geld. Der Förderverein Celler Bahnhof will sich jetzt an die Kommune wenden, damit sie Anträge für das Projekt stellen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2021 | 06:30 Uhr