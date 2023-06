Bahnanlage in Hannover brennt: Zugverkehr zeitweise gestoppt Stand: 27.06.2023 08:35 Uhr An einer Bahnanlage in Hannover ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr entstand eine "erhebliche Rauchentwicklung". Der Zugverkehr am Hauptbahnhof musste gestoppt werden.

Nach Angaben eines Sprechers war die Feuerwehr um 19.30 Uhr alarmiert worden - wegen eines Flächenbrandes südöstlich des Hauptbahnhofes. Bereits während der Anfahrt meldeten sich weitere Anrufer, weil der Rauch schon von Weitem sichtbar war. Daraufhin seien zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Kirchrode zum Brandort entsendet worden, so der Sprecher. Die Bahn stellte daraufhin den Zugverkehr am Hauptbahnhof ein und ließ die elektrischen Stromleitungen abschalten - "zur Sicherheit der eingesetzten Feuerwehrleute", so der Sprecher.

S-Bahn muss während des Einsatzes auf freier Strecke warten

Laut Feuerwehr brannte ein Haufen mit rund zehn Kubikmetern alter Bahnschwellen, die mit Teeröl getränkt waren. Sie wurden mithilfe von Wasser und Schaum gelöscht. Die Deutsche Bahn sprach von einer Großstörung im Bereich Hannover-Bismarckstraße. Eine S-Bahn mit 27 Insassen musste auf freier Strecke halten und bis zum Ende des Feuerwehr-Einsatzes warten. Trotz der Rauchentwicklung habe keine gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung bestanden, da der Rauch gerade nach oben abgezogen sei, so der Feuerwehrsprecher. Um 20.30 Uhr war der Einsatz beendet und der Bahnverkehr konnte wieder aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2023 | 06:30 Uhr