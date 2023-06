Stand: 26.06.2023 21:28 Uhr Bahnanlage in Hannover brennt - Züge stehen zeitweise still

In der Südstadt von Hannover ist am Montagabend ein Feuer an einer Bahnanlage ausgebrochen. Die Deutsche Bahn sprach von einer Großstörung im Bereich Hannover Bismarckstraße. In der Umgebung des Hauptbahnhofes musste der Zugverkehr eingestellt und der Oberleitungsstrom abgeschaltet werden. Eine S-Bahn mit 27 Insassen hat während des Feuerwehr-Einsatzes auf freier Strecke Halt gemacht. Laut einem Feuerwehrsprecher haben etwa zehn Kubikmeter mit Bitumen bedeckte Holz-Schwellen gebrannt. Trotz der Rauchentwicklung habe keine gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung bestanden, da der Rauch gerade nach oben abgezogen sei. Um 20.30 Uhr war der Brand gelöscht und der Bahnverkehr konnte wieder aufgenommen werden. Laut Feuerwehr ist kein erheblicher Schaden entstanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2023 | 06:30 Uhr