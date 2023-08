Stand: 10.08.2023 06:30 Uhr Baggerfahrer stößt auf aufgeplatzte Phosphorbombe in Hannover

Bei den Bauarbeiten am Südschnellweg in Hannover hat ein Baggerfahrer am Mittwochnachmittag die Reste einer Phosphorbombe entdeckt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden daraufhin die Bauarbeiten in dem Bereich sofort eingestellt. Aus der aufgeplatzten Brandbombe war demnach eine brennbare und giftige Masse ausgetreten. Spezialkräften von Polizei und Feuerwehr gelang es, die Reste des Kampfmittels sowie kontaminiertes Wasser und Erdreich in spezielle Transportbehälter zu packen. Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet. Eine Gefahr für Anwohner und den Verkehr hatte laut Feuerwehr nicht bestanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.08.2023 | 08:30 Uhr